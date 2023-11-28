Законсервированный торговый центр на ГПЗ думают возродить

28.11.2023 | 09:46

Бывший торговый центр «Журавли», который находится на улице Антонова, 18а, в Пензе, возможно, вернется к жизни.

В понедельник, 27 ноября, на совещании в администрации глава города Александр Басенко поручил подчиненным рассмотреть этот вопрос.

Специалистам предстоит проверить текущее состояние заброшенных конструкций торговых павильонов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также разработают дорожную карту для регистрации прав муниципальной собственности.

Бывший ТЦ «Журавли» законсервировали из-за вопросов, связанных с его оформлением. Если окажется, что площади объекта пригодны для эксплуатации, их собираются использовать.