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Общество

В минздраве рассказали о ситуации с лифтами в онкодиспансере

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился посетитель областного онкологического диспансера, возмущенный состоянием подъемников.

«В пансионате, поликлинике и стационаре - всего 6 пассажирских и 1 грузовой лифт. Срок их службы закончился, они опасны - у них на ходу открываются двери», - рассказал он о своих впечатлениях.

Ситуация пензенца не устраивает.

«Когда проведут проверку всех лифтов в онкодиспансере и примут меры?» - задал он вопрос.

Ответ дали в министерстве здравоохранения региона.

Лифты в областном онкологическом клиническом диспансере введены в эксплуатацию 16 июня 1992 года, то есть функционируют 31 год. Это 7 пассажирских подъемников (2 - на 10 остановок, 5 - на 5 остановок) и 2 грузовых на 10 остановок.

«Согласно техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» срок службы лифта - 25 лет со дня ввода в эксплуатацию. В январе 2020 года специализированной организацией (ООО «Инженерный центр «Промэкспертиза») проведена периодическая оценка соответствия оборудования техническим требованиям безопасной эксплуатации. Срок его эксплуатации продлен до 15 февраля 2025 года», - говорится в разъяснении.

В минздраве добавили, что сейчас прорабатывается вопрос о включении замены лифтов в онкодиспансере в государственные программы Пензенской области.

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