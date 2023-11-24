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Общество

Юрий Каленов: Детские сады в Пензе теряют воспитанников

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В детских садах Пензы снизилось общее число воспитанников. Об этом в пятницу, 24 ноября, на сессии гордумы заявил начальник управления образования Юрий Каленов.

По его словам, в 2023 году в дошкольные учреждения пришло на 1 500 человек меньше, чем в предыдущем.

«На 1 сентября мы потеряли 38 групп», - конкретизировал Каленов.

Он уточнил: «Там, где детские сады теряют воспитанников, возможно открытие групп короткого пребывания. Например, родители будут приводить ребенка на 3 часа».

Ранее заместитель начальника управления Елена Петросова пояснила, что из-за миграции населения внутри города и появления новых жилых комплексов одни детсады пустеют, другие переполняются.

По ее мнению, в ближайшем будущем территории, закрепленные за дошкольными учреждениями, придется менять, расширяя список адресов. В таком случае речь пойдет не только о шаговой доступности: чтобы попасть в сад, кому-то нужно будет до него доехать.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Кузнецке.

«У нас сейчас на низкой точке наполнение детских садов, хотя в этом году уже наметился определенный рост рождаемости», - констатировал глава города Сергей Златогорский, предложив воспользоваться ситуацией и закрыть «какой-то большой детсад на год - на два». За это время дошкольное учреждение можно спокойно привести в порядок.

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