Один из детсадов в центре Кузнецка выведут из эксплуатации

13.11.2023 | 17:30

В Кузнецке один из детских садов выведут из эксплуатации, чтобы капитально отремонтировать. С таким предложением на оперативном совещании в местной администрации в понедельник, 13 ноября, выступил глава города Сергей Златогорский.

«У нас сейчас на низкой точке наполнение детских садов, хотя в этом году уже наметился определенный рост рождаемости. Поэтому сегодня на низкой точке, а завтра опять столкнемся с проблемой нехватки [мест], что, в принципе, неплохо», - обосновал он свою задумку.

Он предложил воспользоваться ситуацией и закрыть «какой-то большой детсад на год - на два». За этот период дошкольное учреждение можно спокойно привести в порядок.

«Сейчас надо начать работу, в центре у нас где-то шесть садов, один можно легко освободить на время. Все они в той или иной степени требуют какого-то внимания», - отметил Сергей Златогорский.

По его мнению, таким образом удастся подготовиться к моменту, когда детсады снова будут широко востребованы.

«Это лучше, нежели потом, когда петух клюнет, мы начнем в экстренном порядке реагировать, будет масса неудобств и для детей, и для родителей», - заключил глава города.