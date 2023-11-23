КИМ загружен: в регионе отметили рост случаев пневмонии

23.11.2023 | 14:30

В Министерстве здравоохранения Пензенской области прокомментировали ситуацию с подъемом заболеваемости в регионе.

«Несмотря на то что случаев гриппа не обнаружено, тем не менее у нас рост пневмоний, ОРВИ, есть у нас и менингококковые инфекции, и многие другие инфекции, которые требуют наблюдения в стационарных условиях», - констатировала замминистра Марина Воробьева на брифинге в четверг, 23 ноября.

По ее словам, именно из-за этого областной центр спецвидов медпомощи (КИМ) решили не подключать при выявлении очага кори в Бессоновском районе - там и так много пациентов с вирусными заболеваниями.

Что касается коронавируса, штамм сейчас циркулирует тот же - омикрон, характеризующийся в целом нетяжелым течением болезни. Но есть и исключения.

«Сейчас как во всей России, так и у нас увеличивается количество госпитализированных больных, в особенности людей преклонного возраста, которые попадают с осложнениями, пневмониями, в том числе ковидными.

В настоящий момент на амбулаторном лечении остается около 80% заболевших. Рост, конечно, есть - на 20% по сравнению с прошлой неделей. По всей стране наблюдается такая же динамика, но заболеваемость в Пензенской области не выше среднероссийских показателей», - отметила Марина Воробьева, добавив, что за последнюю неделю по России количество смертей от коронавируса выросло в 9 раз.

Она добавила, что после 10 декабря в регион, возможно, поступит вакцина от ковида для групп лиц, которым нужно привиться.

Введение ограничительных мер на данном этапе, по мнению чиновницы, не требуется.