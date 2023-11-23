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Общество

Появление очага кори в Бессоновском районе объяснили миграцией

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В Бессоновском районе продолжают регистрировать случаи заболевания с подозрением на корь. Об этом заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала на брифинге в четверг, 23 ноября.

«У нас выявлено 7 случаев с подозрением на корь, 1 из них лабораторно подтвержденный. За ночь госпитализировано еще 4 человека с подозрением, но пока еще нет анализов. Все - лица цыганской национальности, среди них есть дети до года, есть дети раннего возраста, есть взрослые (в основном молодые люди).

С чем связано распространение данного очага? Конечно, с миграцией цыганского населения, несоблюдением противоэпидемических норм, когда граждане должны находиться дома после контакта, особенно непривитые», - пояснила она.

Марина Воробьева уточнила, что среди детей заражаются те, которые были привиты однократно, но прошло еще очень мало времени (неделя-полторы). Они заболевают, так как иммунитет пока не сформировался.

«На настоящий момент, несмотря на то, что прописка у всех поступивших разная (некоторые прописаны даже в городе Пензе), поступают они все из одного села Бессоновского района.

Обстановка на данный момент не могу сказать, что стабильная, но находится под контролем. Какого-то панического настроя однозначно нет», - подчеркнула чиновница.

Она уточнила, что из-за загруженности областного центра спецвидов медпомощи планируется организация стационарного лечения на базе Бессоновской районной больницы.

«Работаем в тесном контакте с Роспотребнадзором, согласовываем все необходимые шаги

по дальнейшему ведению очага», - заключила замминистра.

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