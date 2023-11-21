Пензенский министр рассказал про несбывшуюся мечту о дороге

21.11.2023 | 19:12

Когда появится дорога в обход Бессоновки, пока неизвестно. Это с грустью констатировал глава регионального минстроя Александр Гришаев.

«У меня была мечта: после завершения 40 лет Октября (дороги, соединяющей Кривозерье с Терновкой) - обход Бессоновки. И документация у нас лежит. Мы даже ее на два пусковых комплекса разделили: первый - начиная от М-5 и до центра Бессоновки, где ответвление на Полеологово», - рассказал он на брифинге во вторник, 21 ноября.

Но получить средства и начать работы пока так и не удалось.

«Объект капиталоемкий, немножко нам помешала существующая действительность и сложившаяся политическая обстановка», - признал министр.

Гришаев подчеркнул, что в другой ситуации деньги региону обязательно выделили бы, потому что Бессоновка - последний райцентр в области, где столь интенсивное движение. С этим нужно что-то делать.

«Пока не удалось, но я думаю, что это в перспективе [удастся], тем более есть документация», - заключил Александр Гришаев.

Построить дорогу в Бессоновском районе протяженностью около 20 км, с пятью мостами и двумя развязками, планировали еще в 2022 году. Ее появление могло бы решить проблему автомобильных пробок на границе с Пензой, в районе железнодорожного переезда. Дорога для водителей транзитного транспорта в обход Бессоновки улучшила бы ситуацию.