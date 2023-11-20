В Городе Спутнике стартовал третий аукцион на покупку квартиры

20.11.2023 | 17:10

Стартовал третий аукцион на покупку квартиры в ЖК «Созвездие». О нем рассказали специалисты строительного холдинга «Термодом».

На этот раз лот - четырехкомнатная квартира площадью 124,24 кв. м, расположенная на 24-м этаже корпуса «Астерион».

Особенность данного жилья - полностью стеклянные стены.

Стартовая цена квартиры - 16 409 880 рублей. Чтобы ее приобрести, необходимо принять участие в аукционе. Для этого нужно прислать свою цену объекта, но не ниже объявленной, на электронную почту trade@termodom-pnz.ru.

В заявке следует указать ФИО, номер телефона и предложение за лот в рублевом эквиваленте.

Аукцион продлится до 3 декабря. Итоги будут подведены 4-го числа в 15:00 и опубликованы на сайте https://termodom-pnz.ru/ в разделе «Новости».

Победителя определят по наивысшему ценовому предложению.

Полные условия здесь.

Застройщик — ООО СЗ «Созвездие», проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф.