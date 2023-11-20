Сетевое издание|18+|Понедельник|20 ноя 2023|09:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Ленивым пензенцам посоветовали обратиться к эндокринологу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Лень, апатия и нежелание что-либо делать могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Жителям Пензенской области, склонным откладывать все на потом, стоит обратиться к эндокринологу и сдать анализы.

Как отметила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Елена Казачкова, причиной лени и апатии может быть образ жизни и рацион питания.

Так, если человек не высыпается, предпочитает употреблять в пищу быстрые углеводы (сладкое, мучное), то энергии, по словам специалиста, взяться неоткуда. В этом случае избавиться от лени можно, изменив образ жизни.

Если же все правильно, а проблема существует, то следует задуматься о визите к врачу.

«Упадок сил может сигнализировать о каком-то патологическом состоянии, например о гипотиреозе или анемии. Первым делом нужно проверить щитовидную железу», - порекомендовала Елена Казачкова.

С помощью анализов эндокринолог проверит уровень гормона ТТГ. Если с щитовидной железой все в порядке, тогда врач оценит уровень гемоглобина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте