Ленивым пензенцам посоветовали обратиться к эндокринологу

20.11.2023 | 09:03

Лень, апатия и нежелание что-либо делать могут сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Жителям Пензенской области, склонным откладывать все на потом, стоит обратиться к эндокринологу и сдать анализы.

Как отметила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог Елена Казачкова, причиной лени и апатии может быть образ жизни и рацион питания.

Так, если человек не высыпается, предпочитает употреблять в пищу быстрые углеводы (сладкое, мучное), то энергии, по словам специалиста, взяться неоткуда. В этом случае избавиться от лени можно, изменив образ жизни.

Если же все правильно, а проблема существует, то следует задуматься о визите к врачу.

«Упадок сил может сигнализировать о каком-то патологическом состоянии, например о гипотиреозе или анемии. Первым делом нужно проверить щитовидную железу», - порекомендовала Елена Казачкова.

С помощью анализов эндокринолог проверит уровень гормона ТТГ. Если с щитовидной железой все в порядке, тогда врач оценит уровень гемоглобина.