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Общество

Стилист не рекомендовал выходить на улицу после сушки волос феном

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Поздняя осень и зима - время, когда следует особо позаботиться о волосах и коже головы. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказал стилист Павел Охапкин.

По его словам, контраст холода на улице с теплом в квартире или салоне автомобиля дает резкие перепады температур. В этих условиях волосы пересушиваются, электризуются и выглядят безжизненно.

Чтобы предотвратить негативный эффект, по словам эксперта, необходимо не выходить на улицу сразу после сушки феном и давать волосам остыть.

Кроме того, в холода особенно важен уход в домашних условиях.

«Переходите на питательные средства для поврежденных волос. Липидные комплексы в их составе отлично заполнят чешуйчатый слой, защищающий от пагубного воздействия окружающей среды. В результате волосы станут гладкими, блестящими и более податливыми к укладке», - рекомендовал стилист.

Особое внимание, по словам Павла Охапкина, нужно уделять коже головы. Для этого наилучшим образом подойдут шампуни и сыворотки, предотвращающие себорею.

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