В Пензенской области за 10 месяцев родилась 101 двойня

10.11.2023 | 20:36

За 10 месяцев 2023 года в Пензенской области родилась 101 двойня. Об этом региональное министерство труда, социальной защиты и демографии сообщило в пятницу, 10 ноября.

По статистике, этот показатель близок к данным за 12 месяцев 2022-го, когда на свет появилось 108 двоен.

Тройня при этом была лишь одна - как в этом году, так и в прошлом.

«В целом можно говорить о тенденции к увеличению количества двоен», - пояснила специалист управления ЗАГС минтруда региона Ольга Донскова.

В апреле представители ТФОМС Пензенской области рассказывали о 6 двойнях, родившихся с января по март. Они были зачаты с помощью ЭКО.