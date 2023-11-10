В Городе Спутнике стартовали продажи первого дома в Желтом дворе

10.11.2023 | 16:48

Первый дом Желтого двора в Спутнике безопасный, интересный и удобный. И продажи здесь уже открыты.

Желтый двор - последний, четвертый жилой комплекс в квартале «Радужные дворы». Он завершает проект, и весь накопленный опыт, все знания застройщика и новые идеи - в нем.

Получился двор нового поколения. «Термодом» сохранил привычные элементы комфорта и добавил новые.

Здесь по-прежнему действует концепция «двор без машин». Уличное пространство разделено на функциональные зоны, ориентированные на детей и взрослых.

Спроектирована необычная песочница с геопластикой, игровые комплексы, беседки, перголы. Имеется и барбекю-зона, где можно будет устраивать семейные пикники по выходным.

В холлах есть комната для игрушек со стеллажами, открытая парковка для детских самокатов и велосипедов, лапомойки, колясочные и много других полезных и интересных деталей.

На старте продаж цены минимальные, а выбор квартир самый широкий. Телефон для справок - 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Планировки квартир - на termodom-pnz.ru.

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО СЗ «Термодом-Cтройсервис», ООО СЗ «Термодом-Оптима», ООО СЗ «Термодомриелт», проектные декларации на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.