В Пензе полицейские почтили память погибших сотрудников

09.11.2023 | 11:01

Пензенские полицейские в день памяти погибших при исполнении сотрудников посетили Новозападное кладбище. Они возложили цветы на могилы и приняли участие в открытии памятника бывшему начальнику областного УВД Александру Пронину.

«Он был легендарным начальником и руководил ведомством на протяжении 15 лет. Александр Иванович оставался в строю до конца своей жизни», - произнес начальник регионального УМВД Павел Гаврилин.

О выдающемся руководителе прозвучало немало слов. Пришедшие делились воспоминаниями.

«За время своей работы он решил много задач, как оперативно-служебных, так и жилищных для личного состава. Мы, его воспитанники, помним его как прекрасного человека», - отметил ветеран УВД Пензенской области Виктор Булушев.

После этого участники мероприятия направились к зданию регионального управления МВД. Там у мемориала, посвященного погибшим сотрудникам, они вспомнили своих товарищей.

«К сожалению, наша милиция, а в последующем полиция потеряла 112 сотрудников, которые выполняли свой служебный долг и до конца оставались верными присяге», - рассказал начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Александр Скворцов.

Подобные акции помогают нести память об отважных и сильных духом людях через поколения.