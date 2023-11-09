Сетевое издание|18+|Четверг|9 ноя 2023|13:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе полицейские почтили память погибших сотрудников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенские полицейские в день памяти погибших при исполнении сотрудников посетили Новозападное кладбище. Они возложили цветы на могилы и приняли участие в открытии памятника бывшему начальнику областного УВД Александру Пронину.

«Он был легендарным начальником и руководил ведомством на протяжении 15 лет. Александр Иванович оставался в строю до конца своей жизни», - произнес начальник регионального УМВД Павел Гаврилин.

О выдающемся руководителе прозвучало немало слов. Пришедшие делились воспоминаниями.

«За время своей работы он решил много задач, как оперативно-служебных, так и жилищных для личного состава. Мы, его воспитанники, помним его как прекрасного человека», - отметил ветеран УВД Пензенской области Виктор Булушев.

После этого участники мероприятия направились к зданию регионального управления МВД. Там у мемориала, посвященного погибшим сотрудникам, они вспомнили своих товарищей.

«К сожалению, наша милиция, а в последующем полиция потеряла 112 сотрудников, которые выполняли свой служебный долг и до конца оставались верными присяге», - рассказал начальник управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области Александр Скворцов.

Подобные акции помогают нести память об отважных и сильных духом людях через поколения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте