В Пензе ищут девушку, прикарманившую дорогой парфюм

09.11.2023 | 09:51

Пензенцев просят помочь в поиске девушки, подозреваемой в краже из магазина. После ее визита из торговой точки на улице Мира пропал товар на сумму около 8 000 рублей.

Камеры записали, как темноволосая девушка в куртке с надписью «Охрана» ходит возле стеллажа и нюхает духи, а затем берет товар с полки и кладет в карман. Позже выяснилось, что это была парфюмерия известных брендов.

На вид подозреваемой 20-25 лет, ее рост около 160 сантиметров. На левой щеке родимое пятно.

«Если вы обладаете информацией о разыскиваемой, сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8412) 59-81-31, 89374447804, а также 112», - обратились к гражданам в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.