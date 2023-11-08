Врачи рассказали о последствиях ношения неправильных носков

08.11.2023 | 19:11

Ношение тесных, синтетических или на размер больше нужного носков может привести к опасным заболеваниям.

Особенно внимательно к выбору этого предмета одежды стоит подходить людям с хроническими болезнями вен и сахарным диабетом.

Как рассказали эксперты изданию «Доктор Питер», тесные носки, а также изделия с грубыми швами становятся причиной онихокриптоза, то есть вросшего ногтя. В некоторых случаях это заболевание требует хирургического вмешательства.

«Эта патология развивается, когда боковая часть ногтевой пластины (спикула) прорывает кожу ногтевого валика и врастает в ткань. Проблема может возвращаться снова и снова, если игнорировать причины ее появления», - объяснили специалисты.

Также носки из тесного трикотажа способны вызвать отек и нарушения кровообращения, их ношение опасно для пожилых людей и тех, у кого диагностировали заболевание вен. Стоит насторожиться, если резинка от изделия оставляет на коже глубокие следы, борозды означают, что имеется периферический отек.

Если выбирать носки на размер больше, то есть риск столкнуться с появлением на стопе водянистых мозолей. Кроме того, постоянно смещение, заламывание трикотажа чревато серьезными последствиями для тех, у кого есть синдром диабетической стопы. Таким людям противопоказаны в том числе носки с вышивкой и аппликациями.

Нежелательно носить носки из синтетических материалов, они способны вызывать раздражение, аллергические реакции и повышают риск грибкового поражения кожи.

Не подойдет в холодное время и хлопок, поскольку этот материал не отводит влагу, следовательно, ноги в таких изделиях замерзнут.

Также специалисты посоветовали отказаться от ношения двух носков.

«Скорее всего, вам будут тесны ваши зимние ботинки, и вы заработаете целый каскад сопутствующих проблем: от деформации стоп до нарушения естественной биомеханики ходьбы, провоцирующей проблемы во всем опорно-двигательном аппарате. Кроме того, дополнительное сжатие ухудшит кровообращение в стопе. А значит, возрастет риск, наоборот, замерзнуть или даже отморозить ноги», - предупредили медики.

По их словам, лучше всего в холодное время носить тонкие шерстяные или кашемировые носки.