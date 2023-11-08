В Малосердобинском районе сменился прокурор

В Пензенской области назначили прокурора Малосердобинского района. Им стал юрист 1-го класса Александр Дудоров. Соответствующий приказ 7 ноября подписал Генеральный прокурор РФ.
Александр Юрьевич Дудоров родился в 1986 году в Заречном. В 2013-м окончил ПГУ по специальности «юриспруденция».
«В июле 2016 года был принят на службу в прокуратуру Пензенской области. Состоял в должностях помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Октябрьского района г. Пензы.
С марта 2023-го замещал должность начальника отдела проверок достоверности статистической отчетности и информационных технологий управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.
Александр Дудоров женат, воспитывает двух дочерей.
В сентябре прокуроры сменились в Камешкирском и Лунинском районах.
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