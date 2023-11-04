Реабилитолог рассказал, какие мышцы нужно массировать при головной боли

04.11.2023 | 12:15

При головной боли не следует сразу пить таблетки - во многих случаях поможет массаж. Об этом радио Sputnik рассказал реабилитолог, специалист по механотерапии Владимир Бондаренко.

По его словам, причиной головной боли нередко становятся заболевания шейного и грудного отделов позвоночника, а также плохая работа длинных разгибателей шеи (мышц, которые крепятся к затылочной части), из-за чего плечи становятся «каменными».

«Проблемы с мышцами ведут к нарушению венозного оттока от головы. У нас может подняться внутричерепное давление, мы начинаем реагировать на стрессы, на перемену погоды, начинаем недосыпать, у нас появляется плохое настроение», - пояснил врач.

Он посоветовал пройти обследование, чтобы установить точный диагноз: сделать МРТ шейного и грудного отделов позвоночника и обязательно провести исследование сосудов, чтобы понять, какие из них не работают.

Врач дал несколько советов, как снять головную боль без лекарств.

«Эффективный способ, который помогает большому проценту людей, – массаж основания черепа. Большими пальцами потихоньку массируйте затылочную часть: от центра в обе стороны, практически до ушей. Также можно поработать с малой грудной мышцей. Где соединяются плечо и ключица, есть ямочка, большинство из нас почувствуют неприятную боль, если туда надавить, - эту впадинку тоже можно помассировать», - разъяснил Владимир Бондаренко.

В заключение он посоветовал в качестве профилактики головной боли утреннюю гимнастику и прогулки на свежем воздухе.