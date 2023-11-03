Опубликован график работы кузнецких поликлиник в выходные дни

В Кузнецке опубликовали график работы учреждений здравоохранения в праздничные дни.
В субботу, 4 ноября, в поликлиниках центральной районной больницы № 2 и 4 дежурный врач будет принимать с 8:00 до 14:00 (работа кабинета неотложной медицинской помощи, оформление рецептов на лекарственные средства, листков нетрудоспособности, свидетельств о смерти). Неотложную помощь на дому окажут также с 8:00 до 14:00. В те же часы в поликлиниках № 1, 2, 3, 4 на месте медицинские регистраторы.
В воскресенье, 5-го числа, дежурный врач в поликлинике № 1 отработает с 8:00 до 14:00. В такое же время окажут неотложную помощь на дому, в поликлиниках № 1, 2, 3, 4 будут медрегистраторы.
В понедельник, 6 ноября, в учреждениях - субботний график. В поликлинике № 2 с 8:00 до 14:00 отдежурят хирург, травматолог.
«Прививочные кабинеты работают в соответствии с предварительной записью, записью на портале госуслуг и в регистратурах», - сообщили в администрации Кузнецка.
В детских поликлиниках график будет следующий.
На Рабочей, 346а, 4 ноября окажут неотложную помощь с 8:00 до 14:00, 5 ноября - выходной день, 6 ноября - по графику субботы.
На Осипенко, 50, и Белинского, 13, выходными будут 4-е и 5-е, 6-го числа там тоже будут работать как по субботам.
«В выходные и праздничные дни неотложная медицинская помощь оказывается в приемном отделении детского стационара», - уточнили в администрации Кузнецка.
В женской консультации 4 и 5 ноября - нерабочие дни, 6-го с 8:00 до 14:00 будет открыт кабинет неотложной помощи.
В стоматологии с 4 по 6 ноября врач дежурит с 8:00 до 14:00.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀