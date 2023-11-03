Опубликован график работы кузнецких поликлиник в выходные дни

03.11.2023 | 13:58

В Кузнецке опубликовали график работы учреждений здравоохранения в праздничные дни.

В субботу, 4 ноября, в поликлиниках центральной районной больницы № 2 и 4 дежурный врач будет принимать с 8:00 до 14:00 (работа кабинета неотложной медицинской помощи, оформление рецептов на лекарственные средства, листков нетрудоспособности, свидетельств о смерти). Неотложную помощь на дому окажут также с 8:00 до 14:00. В те же часы в поликлиниках № 1, 2, 3, 4 на месте медицинские регистраторы.

В воскресенье, 5-го числа, дежурный врач в поликлинике № 1 отработает с 8:00 до 14:00. В такое же время окажут неотложную помощь на дому, в поликлиниках № 1, 2, 3, 4 будут медрегистраторы.

В понедельник, 6 ноября, в учреждениях - субботний график. В поликлинике № 2 с 8:00 до 14:00 отдежурят хирург, травматолог.

«Прививочные кабинеты работают в соответствии с предварительной записью, записью на портале госуслуг и в регистратурах», - сообщили в администрации Кузнецка.

В детских поликлиниках график будет следующий.

На Рабочей, 346а, 4 ноября окажут неотложную помощь с 8:00 до 14:00, 5 ноября - выходной день, 6 ноября - по графику субботы.

На Осипенко, 50, и Белинского, 13, выходными будут 4-е и 5-е, 6-го числа там тоже будут работать как по субботам.

«В выходные и праздничные дни неотложная медицинская помощь оказывается в приемном отделении детского стационара», - уточнили в администрации Кузнецка.

В женской консультации 4 и 5 ноября - нерабочие дни, 6-го с 8:00 до 14:00 будет открыт кабинет неотложной помощи.

В стоматологии с 4 по 6 ноября врач дежурит с 8:00 до 14:00.