4 ноября пензенцев ждут туманное утро и ясный день

03.11.2023 | 22:00

В субботу, 4 ноября, жителей Пензенской области ждут утренний туман и ясный день. Такой прогноз дали синоптики.

По данным пензенского гидрометцентра, ночью столбики термометра покажут +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.

С юго-востока будет дуть умеренный ветер. Осадков не ожидается.

ГУ МЧС России по Пензенской области предупреждает: местами в регионе туман снизит видимость до 500 метров.

4 ноября в народе считалось рубежом осени и зимы. Если шел дождь, то готовились к приходу холодов. «На Казанскую мороз невелик, да стоять не велит», - примечали в старину.