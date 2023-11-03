4 ноября пензенцев ждут туманное утро и ясный день

В субботу, 4 ноября, жителей Пензенской области ждут утренний туман и ясный день. Такой прогноз дали синоптики.
По данным пензенского гидрометцентра, ночью столбики термометра покажут +2...+4 °С, днем +7...+9 °С.
С юго-востока будет дуть умеренный ветер. Осадков не ожидается.
ГУ МЧС России по Пензенской области предупреждает: местами в регионе туман снизит видимость до 500 метров.
4 ноября в народе считалось рубежом осени и зимы. Если шел дождь, то готовились к приходу холодов. «На Казанскую мороз невелик, да стоять не велит», - примечали в старину.
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