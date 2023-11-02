Владимир Мутовкин вручил паспорта активистам «Движения первых»

02.11.2023 | 18:36

В преддверии Дня народного единства в городской думе прошло торжественное вручение паспортов 30 активистам «Движения первых».

Девчонок и мальчишек, проявивших себя с лучшей стороны в учебе, спорте, творчестве и общественных делах, с получением документа поздравил председатель представительного органа Владимир Мутовкин.

Он выразил надежду, что этот знаменательный день они запомнят надолго и в будущем обязательно станут достойными гражданами - настоящими патриотами. А звание гражданина Российской Федерации дает не только права, но и налагает обязанности: чтить и выполнять Конституцию РФ и другие законы, вносить своим трудом вклад в развитие и укрепление страны и, если потребуется, встать на защиту Родины.

Председатель гордумы пожелал юным пензенцам не бояться идти к намеченным целям, быть активными и превращать мечты в планы, а планы - в действия. «И тогда вы добьетесь всего, чего захотите», - подытожил Владимир Мутовкин.

К его поздравлениям присоединились председатель Молодежного совета Владимир Обухов и его коллега Егор Москалев.

Вручая паспорта и экземпляры Конституции юным гражданам Российской Федерации, Владимир Мутовкин сфотографировался с каждым из них на память.

«Подобное мероприятие мы в этом году проводим в думе уже во второй раз и планируем сделать его традиционным», - заявил он, уточнив, что представителей активной молодежи будут приглашать в представительный орган муниципалитета в канун празднования Дня России и Дня народного единства.