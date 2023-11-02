В «ТНС энерго Пенза» сообщили о графике работы в праздничные дни

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области информирует потребителей об изменении графика работы в связи с Днем народного единства.
3 ноября все центры обслуживания клиентов в районах области и в Пензе (по адресу ул. Гагарина, 11Б) будут работать с 8:00 до 12:15.
6 ноября - выходной день, очное обслуживание клиентов производиться не будет. Звонки, поступающие в единый контактный центр по телефону (8412) 98-78-48, примут в автоматическом режиме (без соединения с оператором).
Контролировать состояние своего лицевого счета можно онлайн:
- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза»;
- в личном кабинете;
- в мобильном приложении «ТНС энерго».
С 7 ноября представительства «ТНС энерго Пенза» возобновят работу в обычном режиме.
Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».
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