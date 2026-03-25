Расписание электричек до Кузнецка и обратно с 1 апреля изменится

В связи с началом дачного сезона с 1 апреля вносятся поправки в график движения поездов от Пензы-I до Кузнецка и обратно. Об этом сообщили в Башкортостаноской пригородной пассажирской компании.

В соответствии с корректировками назначены летние остановки для электричек:

- № 7236 Пенза-I (отпр. в 20:30) – о. п. 742 км (приб. в 21:06, отпр. в 21:07) - Кузнецк (приб. в 22:32);

- № 7237 Кузнецк (отпр. в 5:31) – о. п. 742 км (приб. в 6:54, отпр. в 6:55) – Пенза-I (приб. в 7:31).

«Для удобства и экономии времени рекомендуем оформлять проездные документы заранее, глубина продажи билетов на пригородные поезда - 10 суток до отправления поезда», - предупредили в Башкортостанской ППК.

Билеты можно приобрести сразу на несколько дат, добавили в компании.