В Пензе в выходные дни изменится график работы МФЦ

В Пензе в связи с празднованием в субботу, 4 ноября, Дня народного единства изменится график работы многофункциональных центров.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.
МФЦ будут работать в следующем режиме:
- пятница, 3 ноября, - с 8:00 до 19:00;
- суббота, 4 ноября, - выходной (праздничный) день;
- воскресенье, 5 ноября, - выходной;
- понедельник, 6 ноября, - с 8:00 до 20:00.
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