В Пензе в выходные дни изменится график работы МФЦ

02.11.2023 | 08:23

В Пензе в связи с празднованием в субботу, 4 ноября, Дня народного единства изменится график работы многофункциональных центров.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и промышленности Пензенской области.

МФЦ будут работать в следующем режиме:

- пятница, 3 ноября, - с 8:00 до 19:00;

- суббота, 4 ноября, - выходной (праздничный) день;

- воскресенье, 5 ноября, - выходной;

- понедельник, 6 ноября, - с 8:00 до 20:00.