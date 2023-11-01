Врач рассказал, сколько тыквы можно съедать в день

01.11.2023 | 08:16

Ноябрь - время, когда в меню россиян, в том числе жителей Пензенской области, появляется тыква всех ее видах - пареном, вареном, тушеном, в супе. Но некоторым людям не следует злоупотреблять этим продуктом.

Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он подчеркнул: тыква - полезный и доступный овощ, который содержит целый кладезь витаминов и полезных для здоровья веществ. Так, тыква содержит в пять раз больше каротина, чем морковь. В ее мякоти содержатся витамины A, С, E, РР, Т, К, группы В, а также микроэлементы - калий, магний, кальций, железо, фосфор, цинк. Овощ также служит источником клетчатки, природных антиоксидантов и растительного белка.

«Тыква обладает мочегонным действием, улучшает пищеварение, обмен веществ, благотворно влияет на зрение и иммунную систему, на работу сердца и печени, а благодаря входящим в ее состав фитостеролам способствует выведению «плохого» холестерина. Из-за множества полезных свойств тыквы ее включают в лечебные диеты при различных заболеваниях», - перечислил достоинства овоща Андрей Тяжельников.

Он предупредил, что в сыром виде тыква хуже переваривается и может вызывать вздутие живота, поэтому употреблять ее следует после термической обработки.

«Тыква имеет довольно низкую калорийность, но высокий гликемический индекс. Поэтому употреблять ее нужно умеренно. Взрослым можно съедать в день 200-300 граммов, детям - 100 граммов», - пояснил он.

Аккуратно нужно употреблять тыкву людям с сахарным диабетом, с хроническим гастритом и пониженной кислотностью. Из-за способности овоща стимулировать моторику желудка следует исключить его из рациона при обострениях заболеваний ЖКТ, панкреатита или желчекаменной болезни, а также при индивидуальной непереносимости.