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Общество

Полицейские вернули женщине сумку с деньгами, потерянную на трассе

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Полицейские вернули 46-летней жительнице Наровчата сумку с 350 000 рублей и банковскими картами, потерянную на трассе. Женщина выронила ее из машины, заглядевшись на перевернутую фуру.

Это случилось 27 октября на федеральной дороге М-5 «Урал», в районе Мокшана.

«Мы выехали в Пензу, отвезти свекровь в онкологический центр, она у нас второй раз на химии. Заодно взяли деньги передать дочери на покупку автомобиля. В Мокшане муж вышел из машины, на обочине лежала перевернутая грузовая машина, он постучал мне в окно, чтобы я посмотрела. Я открыла дверь, и выпала сумка. Мы тронулись, поехали. У онкологического центра я обнаружила, что сумки нет. Свекровь высадили и развернулись обратно», - рассказала Татьяна Ш.

Но, когда супруги подъехали к месту пропажи, то нашли лишь отпечаток от сумки и следы. На заправке неподалеку жительница Наровчата увидела участкового и рассказала ему о беде. Кроме денег, заработанных тяжелым трудом, семья потеряла важные документы: паспорт, СНИЛС, страховое свидетельство, водительское удостоверение.

«Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные на автозаправочной станции. На записях было видно, как на обочине останавливается автомобиль, из кабины которого выходит мужчина, поднимает с земли сумку и кладет в салон, после чего уезжает в неизвестном направлении», - сообщила следователь следственного отдела ОМВД России по Мокшанскому району Екатерина Губочкина.

Водителя нашли, им оказался 57-летний мокшанец. Он объяснил, что не собирался оставлять найденное, а планировал вернуть владелице. В итоге женщина получила сумку со всем содержимым обратно.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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