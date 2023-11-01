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Общество

Часть пенсионеров получит прибавку к выплатам

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В этом году не предусмотрена индексация пенсий с 1 ноября. Однако некоторые категории пенсионеров получат прибавку к выплатам.

Так, увеличение коснется граждан, которым к ноябрю исполнилось 80 лет или же им установили инвалидность. Размер повышения - 100% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Сейчас она составляет 7 567 рублей.

Также выплаты вырастут у тех, кто уволился в сентябре.

«Решение об индексации СФР принимает в месяце, следующем за месяцем ухода с работы. Выплата пенсии в увеличенном размере производится с месяца, следующего за месяцем принятия решения о прибавке. При этом произойдет выплата недополученной пенсии за период с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер прекратил работать», - объясняют «Известия».

Повысится пенсия у граждан, которые работали членами летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также в организациях угольной промышленности (у бывших проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, горнорабочих очистного забоя, машинистов горных выемочных машин).

Ближайший перерасчет всех страховых пенсий россиян ожидается 1 января. Выплаты увеличат на 7,5%. У неработающих по старости пензенцев они подрастут на 1 628 рублей и достигнут 23 449 рублей.

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