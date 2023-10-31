У наркологической больницы в Пензе обустраивают стоянку

31.10.2023 | 15:15

Пензенцы обратили внимание, что за наркологической больницей на Калинина, 7, засыпали щебенкой площадку. Как планируется ее использовать, горожане не в курсе. Ситуацию решила прояснить местная жительница, написав в рубрику «Вопрос - ответ» на портале PenzaInform.ru.

«Говорят, там спортивные снаряды для пациентов поставят. Я сомневаюсь. Разъясните, что там будет?» - поинтересовалась пензячка.

Редакция получила ответ в минздраве. Там рассказали, что за зданием на Калинина, 7, находятся два земельных участка, которые принадлежат городу и предоставлены медучреждению в постоянное (бессрочное) пользование.

«Данные участки имеют следующий вид разрешенного использования - «Размещение автостоянки без права возведения объектов капитального строительства». Земельные участки используются по целевому назначению в соответствии с видом разрешенного использования», - сообщили в минздраве.

В августе больница заключила договор с подрядчиком. Именно поэтому за больницей появилась щебенка.