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Общество

На предстоящей неделе в Пензенской области потеплеет

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На следующей неделе жители Пензенской области на некоторое время смогут забыть о теплых куртках и шапках. В регионе потеплеет до +10…+14 градусов.

Согласно прогнозу Gismeteo, утром в понедельник, 30 октября, в области термометр покажет 0…+1. Местами вероятен небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2…+4, будет пасмурно.

Во вторник прогнозируется резкое потепление. Утром +4…+6, а днем +9…+11. Ожидается дождь. В среду, вероятно, будет облачно с прояснениями, а воздух днем прогреется до +12…+14 градусов.

В четверг +10…+12, прогнозируются порывы ветра до 11 м/с, без осадков. В пятницу похолодает до +6…+9, возможен дождь.

В выходные синоптики обещают ноябрьскую погоду. Температура днем +2…+4; вероятно, будет солнечно.

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