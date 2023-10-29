На предстоящей неделе в Пензенской области потеплеет

29.10.2023 | 13:31

На следующей неделе жители Пензенской области на некоторое время смогут забыть о теплых куртках и шапках. В регионе потеплеет до +10…+14 градусов.

Согласно прогнозу Gismeteo, утром в понедельник, 30 октября, в области термометр покажет 0…+1. Местами вероятен небольшой снег. Днем воздух прогреется до +2…+4, будет пасмурно.

Во вторник прогнозируется резкое потепление. Утром +4…+6, а днем +9…+11. Ожидается дождь. В среду, вероятно, будет облачно с прояснениями, а воздух днем прогреется до +12…+14 градусов.

В четверг +10…+12, прогнозируются порывы ветра до 11 м/с, без осадков. В пятницу похолодает до +6…+9, возможен дождь.

В выходные синоптики обещают ноябрьскую погоду. Температура днем +2…+4; вероятно, будет солнечно.