Качество строительства школы на ГПЗ будут контролировать еженедельно

29.10.2023 | 10:39

До сдачи школы в микрорайоне ГПЗ-24 в Пензе на улице Измайлова, 76, остался месяц. На выездном совещании, состоявшемся на строительной площадке, отметили важность своевременного ввода образовательного учреждения в эксплуатацию.

На объекте побывали замглавы администрации по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев, начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев и начальник управления образования города Алла Маркова.

Сейчас специалисты занимаются монтажом фасадной системы, утеплением дворовой части фасада, устройством вентиляционного оборудования на кровле, делают отмостку, устанавливают ограждение у школы и противопожарные двери.

В здании уже идет чистовая окраска стен. Строители укладывают линолеум в классах, монтируют освещение и подвесные потолки.

«Выездные совещания по вопросам соблюдения сроков и качества строительства учебного заведения будут проводиться еженедельно», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Сдать школу планируют 30 ноября.