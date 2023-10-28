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Общество

Природа подготовила водителям еще одно затруднение в пути

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Вслед за снегом и дождем Пензенскую область накрывает еще один вид непогоды. Об этом сообщают водители в соцсети «ВКонтакте».

«Трасса на Нижний Новгород - очень сильный туман. Будьте осторожнее», - предупредил автор фото, на котором запечатлена скрывшаяся в белесой мгле дорога.

В ГУ МЧС России по Пензенской области также предупредили: в ночь на воскресенье, 29 октября, в регионе ожидаются сильный дождь, туман, порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Днем туман прогнозируется местами.

В связи ухудшением погодных условий пензенская Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными и осторожными, правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не делать резких маневров и перестроений. Пешеходам же следует обезопасить свою жизнь с помощью катафотов.

«Важно следить за тем, чтобы световозвращатели были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами или деталями одежды», - напомнили жителям области в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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