В Пензенскую область может прийти ледяной дождь

27.10.2023 | 08:05

Зародившийся на севере Италии циклон принесет в выходные ледяные дожди, мокрый снег и метели в регионы средней полосы Европейской части России, в Поволжье и на Урал.

Об этом в беседе с Ura.ru рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Над севером Италии зарождается циклон, которому предстоит долгий путь от Турина и Милана до отрогов Уральского хребта. Скорость у него сумасшедшая, 50-70 км в час. Движется он: четверг - это север Италии, пятница - юг Беларуси, суббота - уже Тула и к концу дня - Арзамас и практически Поволжье», - пояснил он.

По словам эксперта, с циклоном будут связаны достаточно резкие изменения погоды по всему пути следования - сильные дожди и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В субботу, 28 октября, такие явления ждут Воронежскую, Липецкую, Курскую и Белгородскую области. Очень сильно просядет давление, до 720-725 мм ртутного столба, когда центр циклона окажется вблизи Тулы, Рязани, Калуги.

«С перемещением циклона в центральных областях РФ - севернее Тулы, Калуги, Рязани - ожидается сильный ветер и тяжелый мокрый снег. Могут быть даже метели. Темпераментный итальянец принесет очень много беспокойства жителям средней полосы Европейской части России, затем - Поволжья и Урала», - объяснил Александр Шувалов.

Метеоролог продолжил, что циклон принесет в регионы России также гололедицу.

«Циклон движется дальше и гололедные явления принесет в Самарскую, Саратовскую область, Пензу и Ульяновск. Там с субботы на воскресенье возможен ледяной дождь», - предупредил Александр Шувалов. По его словам, снегопады пойдут на севере Татарстана, в Кировской области, Удмуртии.

«Все, что южнее Казани, - очень велика вероятность и опасность ледяных дождей», - добавил Шувалов.

По прогнозам метеоролога, в понедельник и вторник, 30 и 31 октября, циклон принесет снегопады и ледяные дожди и на Урал.

В Пензенской области первый снег выпал в четверг, 26 октября. Вечером снегопад начался в Белинском и Сердобске (около 19:30), затем он пришел в Пензу. Утром пятницы, 27 октября, жители областного центра увидели побелевшие улицы, на которые уже вышла снегоуборочная техника.