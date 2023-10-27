28 октября пензенцев ждет дождливый и ветреный день

27.10.2023 | 21:40

В субботу, 28 октября, жителей Пензенской области ждет туман, дождь и ветер. Такой прогноз сделали синоптики.

По данным пензенского гидрометцентра, ночью столбики термометра покажут -1...+1 °С, днем +3...+4 °С.

Сильный ветер подует с юго-востока. На протяжении суток будет идти дождь, местами ливень.

Туман видимостью 500 метров и менее опустится на регион ночью и продержится до утра. ФГБУ «Приволжское УГМС» сообщает о желтом уровне опасности.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.