Суд понудил лицей № 73 сделать ремонт, не имея денег

26.10.2023 | 19:00

Лицею № 73 в Пензе, несмотря на отсутствие денег, придется решать вопрос с ремонтом помещений в здании.

Такое решение принял Октябрьский районный суд.

Нарушение санитарного законодательства в лицее выявило Управление Роспотребнадзора по Пензенской области. Сотрудники надзорного органа постановили: помещения образовательного учреждения нуждаются в ремонтных работах.

Лицею было выдано соответствующее предписание, вот только он его не исполнил - по причине отсутствия нужной суммы.

Тогда управление обратилось с иском в суд. «Требования удовлетворены в полном объеме», - сообщили в пресс-службе ведомства.