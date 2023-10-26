Суд понудил лицей № 73 сделать ремонт, не имея денег

Лицею № 73 в Пензе, несмотря на отсутствие денег, придется решать вопрос с ремонтом помещений в здании.
Такое решение принял Октябрьский районный суд.
Нарушение санитарного законодательства в лицее выявило Управление Роспотребнадзора по Пензенской области. Сотрудники надзорного органа постановили: помещения образовательного учреждения нуждаются в ремонтных работах.
Лицею было выдано соответствующее предписание, вот только он его не исполнил - по причине отсутствия нужной суммы.
Тогда управление обратилось с иском в суд. «Требования удовлетворены в полном объеме», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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