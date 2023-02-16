Пензенцы ругаются из-за окраски новых троллейбусов

16.02.2023 | 14:53

По состоянию на четверг, 16 февраля, новые троллейбусы в Пензе так и не появились. И пока горожане терпеливо ждут обещанного, между ними разгорелась дискуссия на тему, какого цвета должен быть новый общественный транспорт.

Поводом стала публикация в соцсети «ВКонтакте» схемы окраски троллейбусов, которая якобы согласована и утверждена. На ней нарисованы желто-зеленые машины с изображением ласточки по бокам.

Пензенцам, увидевшим этот вариант, он не понравился. «Ужасный окрас», «Здравый разум проиграл», «Самый главный косяк - это постоянная надпись «Пенза», как будто мы забыли, где живем. Москва, не? Ошибся?», «Даже ласточку по направлению движения сделать не смогли», «Вообще, конечно, нравится идея зеленого цвета, типа старой ассоциации с городом. Но всякие белые и желтые цвета очень быстро будут грязными, что не очень практично», «Как по мне, то уж лучше бело-синий», - высказались горожане.

Хотя несколько человек выразили одобрение: «Зеленый - цвет экологии, а желтый - цвет солнца», «Что-то никто не обратил внимания, что это цвета герба и флага Пензы, а ласточка - эмблема Пензы».

Некоторые пользователи дали понять, что этот момент для них не имеет значения. «Обычные троллейбусы обычного зеленого цвета. Люди из-за фигни скоро перебьют друг друга», «Хорошо, что не желтый с синим», «Хорошо, что не в цвет радуги», - написали они.

Всего в областной центр планируется поставить 100 новых машин, снабженных кондиционерами, низкопольных, на автономном ходу до 20 км. Согласно договоренностям, они должны прийти в течение 2023 года.

Изначально пензенцам обещали, что первые три троллейбуса появятся на дорогах в декабре 2022-го, но не сложилось. Причиной задержки были названы «особенности технологического процесса и производства окраски троллейбусов». Срок поставки переносили на начало февраля, но к 16-му числу машины так и не прибыли.

Фото группы «Общественный транспорт Пензы».