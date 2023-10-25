В с. Неверкино благоустройство привело к судебному разбирательству

25.10.2023 | 17:15

В Неверкинском районе допустили нарушения при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

3 февраля этого года Неверкинский сельсовет заключил муниципальный контракт на 5,1 млн рублей, работы по которому заключались в благоустройстве общественной территории у здания районного Дома культуры.

Конечным сроком значилось 1 июля.

«В нарушение требований закона срок был продлен сторонами по инициативе подрядчика, что привело к изменению его существенных условий. Работы по контракту приняты заказчиком лишь 17.08.2023 и оплачены своевременно», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении главы администрации сельсовета возбудили административное дело, материалы которого направили на рассмотрение в региональное УФАС.

«Кроме того, прокуратура области обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту о продлении срока его исполнения. В случае удовлетворения иска орган местного самоуправления получит право на взыскание с подрядчика неустойки за несвоевременное исполнение контракта», - добавила Светлана Артамонова.