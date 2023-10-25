В Пензенской области нарушали права подростков, работавших летом

25.10.2023 | 13:45

В Пензенской области выявили многочисленные нарушения прав подростков, желавших заработать денег летом.

Так, с ними ненадлежащим образом оформляли трудовые отношения, не включая в договоры и соглашения обязательные условия (место работы, трудовую функцию, наименование должности, дату начала работы, режим, условия оплаты, обязательное социальное страхование).

Кроме того, нередко подростков устраивали без обязательного предварительного медосмотра, не вели учет их рабочего времени, не выдавали средства индивидуальной защиты. Зачастую им несвоевременно выплачивали суммы, причитающиеся при увольнении.

Для устранения таких нарушений в отношении виновных лиц возбуждались административные дела, вносились представления.

«Выявлено более 200 фактов несвоевременной выплаты материальной поддержки работавшим несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. Задержки составили от 17 до 29 дней с момента вынесения приказа о начислении данной выплаты», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По итогам проверок министру труда, соцзащиты и демографии региона Алексею Качану внесли представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.