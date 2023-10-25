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Общество

В Пензе будет останавливаться поезд из Нижнего Новгорода в Минск

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Пензенцы смогут добраться до Минска на прямом поезде из Нижнего Новгорода. Он будет останавливаться в городе на Суре раз в неделю.

О нововведении рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Поезд начнет курсировать с 13 декабря. В 15:47 он покинет станцию в Нижнем Новгороде, а 15-го числа в 10:16 прибудет в Минск. Время в пути составит 42 часа и 29 минут.

Обратно состав поедет тем же вечером. В 21:57 он тронется со станции в Минске, а 17 декабря в 15:05 доберется до Нижнего Новгорода.

По пути поезд будет останавливаться в Саратове, Пензе, Туле и Смоленске.

«В составе поезда - плацкартные и купейные вагоны. Также предусмотрено купе для маломобильных пассажиров», - сообщили в ГЖД.

Пока из Пензы до Минска можно доехать на прямом межгосударственном скором поезде № 275/276, идущем из Самары. Он начал курсировать в июне и закончит в начале декабря.

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Источник — rzd.ru
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