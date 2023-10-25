Не весь пензенский хлеб соответствует требованиям качества и безопасности

25.10.2023 | 20:45

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора проверили хлеб и хлебобулочные изделия, которые выпускают пензенские предприятия.

За 9 месяцев этого года оценили 277 образцов изделий в том числе по содержанию пестицидов, микотоксинов, солей тяжелых металлов. У 659 проб проверили физико-химические показатели, у 248 - микробиологические, у 52 - наличие радиоактивных веществ, у 41 - ГМО.

«По результатам экспертизы было выявлено несоответствие 2 образцов по микробиологическим и 7 образцов хлебобулочной продукции по физико-химическим показателям», - заявили в ведомстве.

Пензенский хлеб отвечает санитарно-химическим нормам (в том числе по солям тяжелых металлов). Микотоксинов, ГМО, радиоактивных веществ в нем не нашли.

Региональное управление Роспотребнадзора продолжит контролировать обеспечение безопасности хлебобулочных изделий и проверять предприятия.