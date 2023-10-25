26 октября в Пензенскую область может заглянуть зима

25.10.2023 | 22:00

В четверг, 26 октября, в Пензенской области местами возможен небольшой снег. Опасных погодных явлений не прогнозируется.

Согласно данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в ночь на четверг будет облачно с прояснениями. Столбик термометра опустится до -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный, порывы до 13 м/с.

Днем сохранится та же погода, только воздух прогреется до 0…+2. Синоптики предупреждают, что местами вероятен мокрый снег.

Вечером столбик термометра опустится до -1 градуса. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

В администрации Пензы водителям напомнили о приближении нового климатического сезона и порекомендовали поменять шины на зимние. Автомобилистам важно иметь в виду: выбрасывать старую резину в мусорные контейнеры или складировать на площадках рядом с ними запрещено.