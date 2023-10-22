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Общество

При изменении маршрутной сети Пензы учтут психологические нюансы

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Маршрутная сеть в Пензе в ходе транспортной реформы не будет претерпевать кардинальных изменений. Об этом сообщил министр цифрового развития, транспорта и связи области Сергей Балакин в интервью информационно-аналитической газете «Транспорт России».

«Любые изменения - это не только техническая, но и психологическая задача. Для нас также важно учитывать восприятие ее пассажирами. Поэтому мы не за резкие перестройки», - пояснил он.

По словам министра, маршрутная сеть в Пензе формировалась спонтанно и долгое время не корректировалась. Но развитие города требует внести в нее изменения.

«Наша главная задача - сделать маршруты удобными и понятными. Проанализировав пассажиропотоки, проведя исследование транспортной доступности, оценив развитие инфраструктурных и социальных объектов, а также рассмотрев обращения жителей, мы пришли к выводу, что за счет выпрямления и изменения маршрутов, перенастройки светофоров транспорт поедет быстрее», - отметил Сергей Балакин.

Он заявил, что сегодня в Пензе много маршруток и большинство микрорайонов соединены прямыми маршрутами. «В результате мы имеем систему длинных маршрутов и неприемлемую частоту движения. Поэтому предлагается новый подход: сравнительно небольшое количество коротких, прямых и легко запоминающихся маршрутов с высокой частотой движения», - сообщил министр.

Он подчеркнул, что внедряться новая сеть будет поэтапно, это займет несколько лет.

Первые изменения будут на основным маршрутах - с большим пассажиропотоком. Цель - обеспечить пиковые интервалы движения не более 6-10 минут. В планах также увеличить число таких магистральных маршрутов.

По словам министра, предложения по модернизации разработало ООО «Научно исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Основные изменения, которые предложили специалисты, - это увеличение класса используемого подвижного состава и снижение излишней дублированности сети.

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Источник — transportrussia.ru
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