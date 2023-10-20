В Пензенской области в 2023-м родились Одиссей, Белогор и Ясна

20.10.2023 | 09:45

За 9 месяцев в Пензенской области на свет появилось 274 Евы и 357 Артемов - эти имена стали самыми популярными с начала 2023-го. Такую информацию дали в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

Также распространенными именами среди мальчиков оказались Матвей, Александр, Михаил и Кирилл. А для девочек многие родители выбрали варианты София, Анна, Полина и Василиса.

Некоторые мамы и папы захотели дать своему ребенку необычное имя. Так, в Пензенской области в этом году родились мальчики Белогор, Еремей, Лука, Одисей и Космос и девочки Жанна, Тея, Ясна, Паулина и Сара.

В пятерке самых популярных имена Артем, Александр, София и Ева держатся второй год.

Редкими в 2022-м стали Добрыня, Радомир и Спартак, а также Зара, Матрена и Руслана.