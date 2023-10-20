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Общество

В Пензенской области растет число преступлений против детей

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В Пензенской области несколько ведомств объединят усилия в деле защиты несовершеннолетних от насилия со стороны членов семьи, вернувшихся из мест лишения свободы. Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания на сессии, состоявшейся в пятницу, 20 октября.

Проект закона разработала прокуратура в связи с тем, что в регионе растет число покушений на жизнь и здоровье детей и подростков.

За 8 месяцев этого года совершено 50 таких преступлений, тогда как в прошлом году - 42. Также за этот период зарегистрировано 176 посягательств на половую неприкосновенность детей (в январе - августе 2022-го было 145).

«Как показывает практика, чаще всего дети подвержены сексуальному и физическому насилию co стороны родителей, их близких родственников, супругов либо сожителей указанных лиц. Серьезную обеспокоенность вызывает угроза применения насилия в семьях гражданами, ранее отбывавшими наказание в местах лишения свободы», - рассказала заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Татьяна Зудихина.

Она отметила, что профилактические проверки таких семей не всегда достигают цели.

Поэтому было решено создать единую систему учета таких семей, в которых проживают потенциально опасные для детей граждане.

Речь идет о тех, кто находится под административным надзором, освободился из мест лишения свободы, имеет непогашенную или неснятую судимость за особо тяжкие преступления против жизни, здоровья, половой свободы личности либо против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Над созданием системы учета будут совместно работать комиссии по делам несовершеннолетних, региональное министерство образования, управление МВД и прокуратура области.

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Источник — фото pixabay.com
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