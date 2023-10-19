Управляющий директор «ТНС энерго Пенза» встречается с потребителями

19.10.2023 | 18:31

В рамках мероприятий по повышению качества обслуживания и информационно-разъяснительной работе руководство гарантирующего поставщика электроэнергии проводит личные встречи с потребителями. В частности, управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов регулярно общается с клиентами и отвечает на интересующие их вопросы.

Житель Пензы обратился с просьбой помочь разобраться в ситуации с начислениями за электроэнергию. В его квитанции расход ресурса на общедомовые нужды превысил внутриквартирное потребление.

Специалисты компании подробно изучили данные многоквартирного дома и выяснили, что часть жильцов не передавали показания счетчика вовремя. Данный факт отразился на объеме электроэнергии за общедомовые нужды. Сотрудники гарантирующего поставщика проверили показания всех приборов учета многоквартирного дома и произвели перерасчет.

«На личный прием часто приходят потребители с подобным вопросом. Нередко оказывается, что проблема заключается в отсутствии данных электросчетчика по части квартир. Лучший вариант для корректного начисления ОДН - выбрать представителя дома для ежемесячного одномоментного снятия показаний у жильцов», - пояснил управляющий директор «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

«ТНС энерго Пенза» напоминает, что на сайте penza.tns-e.ru можно не только оставить электронное обращение специалисту, но и записаться на прием к управляющему директору компании. Для этого нужно выбрать вкладку «Помощь»/«Все вопросы» или перейти по ссылке. Необходимо указать контактные данные, обозначить тему вопроса и выбрать наиболее подходящую дату встречи. Представители гарантирующего поставщика свяжутся с каждым записавшимся для согласования времени. Сервис доступен для всех потребителей и партнеров «ТНС энерго Пенза».

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