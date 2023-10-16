В центральную женскую консультацию устроились 2 молодых медика

В кадровый состав Пензенского городского родильного дома вошли два молодых специалиста. Они устроились в центральную женскую консультацию.
В понедельник, 16 октября, о новичках рассказала пресс-служба регионального минздрава.
Ксения Воекова - акушер-гинеколог. Она окончила сначала медицинский институт, затем - Пензенский институт усовершенствования врачей.
«С самого раннего детства, еще до школы, мечтала стать доктором. В старших классах уже четко понимала, что буду женским врачом. Еще ни разу не передумала и альтернативы не искала», - призналась Воекова.
Алина Бареева - акушерка, за ее плечами - областной медицинский колледж.
Заведующая центральной женской консультацией Татьяна Бычкова отметила, что девушки совсем недавно приступили к работе, но уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны.
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