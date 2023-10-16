В центральную женскую консультацию устроились 2 молодых медика

16.10.2023 | 10:33

В кадровый состав Пензенского городского родильного дома вошли два молодых специалиста. Они устроились в центральную женскую консультацию.

В понедельник, 16 октября, о новичках рассказала пресс-служба регионального минздрава.

Ксения Воекова - акушер-гинеколог. Она окончила сначала медицинский институт, затем - Пензенский институт усовершенствования врачей.

«С самого раннего детства, еще до школы, мечтала стать доктором. В старших классах уже четко понимала, что буду женским врачом. Еще ни разу не передумала и альтернативы не искала», - призналась Воекова.

Алина Бареева - акушерка, за ее плечами - областной медицинский колледж.

Заведующая центральной женской консультацией Татьяна Бычкова отметила, что девушки совсем недавно приступили к работе, но уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны.