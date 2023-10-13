В пензенском храме отпразднуют Покров Пресвятой Богородицы

13.10.2023 | 10:30

Пензенцев приглашают в храм на великий православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. Основные богослужения состоятся в Покровском соборе на Чкалова, 26, их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В пятницу, 13 октября, в 17:00 начнется всенощное бдение продолжительностью 2,5-3 часа, 14-го числа в 9:00 состоится литургия (2-2,5 часа).

«В этот день православные христиане вспоминают чудесное явление Матери Божией святому Андрею, Христа ради юродивому, и его ученику Епифанию, произошедшее в 910 году во время осады Византии сарацинами-мусульманами.

В четвертом часу ночи во время всенощного бдения святой Андрей увидел Пресвятую Деву, слезно молящуюся у престола. Около часа продолжалась коленопреклоненная молитва Божией Матери, после чего она сняла со своей главы блистающий омофор (покров) и распростерла его над пребывающим в храме народом.

Это чудесное видение жители связали со скорым снятием осады города. Действительно, вскоре после того сарацины без кровопролития отступили от Константинополя», - рассказывается на сайте Пензенской епархии.

Уточняется, что в Русской православной церкви этот праздник пользуется особой любовью верующих, прибегающих к заступничеству Пресвятой Богородицы, с ее помощью связывают и многочисленные победы русского воинства.