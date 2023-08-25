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Общество

На Московской уже уложенную плитку сняли из-за сколов

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 25 августа, депутаты подняли вопрос о восстановлении облика улицы Московской после ремонта теплопровода.

Они вспомнили, что в прошлом году реконструкцией верхней части Московской (от Кураева до Карла Маркса) занималась компания «Флагман». Тогда процесс затянулся, а качество работ вызвало немало нареканий. Теперь эта же фирма занимается восстановлением покрытия после замены теплопровода на участке от улицы Суворова до Кураева.

Глава Пензы Александр Басенко объяснил: в прошлом году городские власти имели дело с основным исполнителем работ, а он нанял субподрядчика - «Флагман». В 2023-м с ним заключило договор ПАО «Т Плюс», за счет средств которого ведутся работы.

Басенко пообещал, что излюбленное место отдыха горожан приведут в порядок к 15 октября.

«Благоустройство ведется этапами. По улице Московской от Бакунина до Суворова оно уже завершено, дорога открыта. Часть от «Высшей лиги» до фонтана, думаю, завершат до 5 сентября. Останется участок от драмтеатра до «Градусника». Там тоже восстановление будет идти поэтапно», - рассказал он.

Глава Пензы также вернулся к теме укладки колотой плитки, разрушенной тяжелой техникой. Этот факт вскрылся 17 августа во время посещения участка между улицами Максима Горького и Кураева.

«Всю плитку, которая пришла в негодность, компания «Т Плюс» заменит за счет собственных средств. Они увеличили количество бригад и после критики качества ремонта разобрали то, что уложили. Сейчас они полностью убрали плитку и укладывают новую. Переделать все - это правильное решение», - пояснил Басенко.

Он призвал депутатов включиться в контроль над восстановлением благоустройства и пообещал, что все замечания будут направлены в компанию «Т Плюс».

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