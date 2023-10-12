В Пензе 120 сирот получат ключи от квартир

12.10.2023 | 14:57

До конца года 120 пензенских сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье.

Контракты на приобретение квартир заключены, помещения проходят процедуру передачи в городскую администрацию и оформления в собственность. После этого будет создан список получателей.

В этом году новоселье в собственных квартирах справили четверо сирот, у которых такое право наступило до 5 ноября 2020-го.

«Напомню, что основание предоставления жилого помещения наступает при достижении 18 лет. Если документы поданы позже наступления совершеннолетия, то отсчет идет от даты подачи заявления», - сообщил глава города Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в 2023 году из бюджета Пензенской области на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, намечено выделено 740 млн рублей - на 75 млн больше, чем в 2022-м. Это позволяет приобрести или построить 338 жилых помещений.