В Заре переселенцам отдали ключи от новых квартир

09.08.2023 | 19:33

В микрорайоне Заря началось заселение новостройки на улице Мясникова, 1. Всего в доме 72 квартиры общей площадью 3 721,60 кв. м.

29 собственникам ключи уже отдали, сообщили в пресс-службе мэрии Пензы.

Процесс оформления договоров мены и социального найма сейчас продолжается.

Пензенцам предоставляют квартиры с чистовой отделкой, укомплектованным санузлом, с газовой плиткой и раковиной на кухне.

Всего в Заре появится 8 домов для переселенцев из аварийного жилья и детей-сирот. Строительство части из них уже завершено. Четыре дома введут в эксплуатацию в этом году, еще четыре - в 2024-м.

В Пензе до 2025 года планируют расселить 3 368 человек из 1 679 помещений. На данный момент жилье предоставили 1 344 гражданам. Это 778 квартир.