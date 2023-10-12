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Общество

Пензячку заставили вернуть выплаты, назначенные погибшему мужу

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Жительнице Пензы пришлось вернуть выплаты, адресованные ее умершему мужу. Академия, где он состоял членом-корреспондентом, почти полгода не знала о его смерти и за это время перевела на его счет 152 250 рублей.

Звание супруг пензячки носил с 1994 года, ему пожизненно перечисляли ежемесячную выплату. В ноябре 2021-го мужчина умер, но академия узнала о его смерти только в апреле 2022 года. Пять месяцев деньги продолжали поступать и в итоге были включены в наследственную массу.

Представитель академии подал на вдову в суд и попросил взыскать неосновательно приобретенное. Но та заявила, что ни о чем не знала и не собиралась делать что-то противозаконное.

«После вступления в права наследования ей в том числе было выдано свидетельство о правах на денежные средства, находящиеся на счетах супруга, с причитающимися процентами. Никаких недобросовестных либо противоправных действий со своей стороны она не допустила, поэтому, по ее мнению, сумма не подлежит возврату», - сообщили в Пензенском областном суде.

Тем не менее суд встал на сторону истца, так как выплата за звание члена-корреспондента академии носит индивидуальный характер и связана исключительно с личностью. Это значит, что она не входит в перечень не подлежащих возврату выплат, даже если у наследницы не было злого умысла.

Женщина не согласилась с решением суда и подала апелляцию, но жалобу оставили без удовлетворения.

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