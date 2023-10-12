Пензячек приглашают на День открытых дверей в онкодиспансере

В Пензе пройдет День открытых дверей, посвященный ранней диагностике и профилактике рака молочной железы. Его устроят в онкодиспансере в субботу, 21 октября.
Принимать желающих будут с 9:00 до 13:00. Записываться необходимо заранее по телефону 8 (937) 422-64-54 в будни с 10:00 до 14:00. Этот же номер стоит набирать желающим пройти маммографию.
«В день приема при себе нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
По словам врачей-онкологов, сильнее остальных рискуют заболеть раком молочной железы курящие люди, а также злоупотребляющие алкоголем, пережившие позднюю менопаузу, имеющие онкобольных близких родственников, страдающие ожирением, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и т. п.
«Специалисты рекомендуют женщинам после 40 лет проходить рентгеновское маммографическое обследование не реже одного раза в два года, а после 50 лет - ежегодно, ведь если диагноз поставлен на первой стадии, то шансы на выздоровление составляют до 98%», - рассказали в ведомстве.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀